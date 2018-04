ICT-bedrijf VPO koopt Watertoren Meerkerk

MEERKERK • VPO uit Raamsdonksveer is de nieuwe eigenaar van de watertoren in Meerkerk. Het mogelijk meest beeldbepalend pand van de Alblasserwaard stond al een tijdje te koop, maar is vorige week verkocht.

"Het was een bijzonder object om te verkopen", weet Frans de Leeuw van Land-Huis Makelaardij uit het naburige Leerbroek. "Niet in de laatste plaats omdat ik ben opgegroeid met de watertoren, een paar straten verderop heb ik gewoond en mijn jeugd doorgebracht."

Buitenlandse kopers

De 60 meter hoge toren, gebouwd rond 1935, heeft al jaren zijn functionaliteit verloren. Familie Van den Boogaard was er als de kippen bij om het karakteristieke gebouw van Oasen bij inschrijving te kopen.

"Vanwege de cultuur- en architectonische, maar ook stedenbouwkundige waarde was het niet eenvoudig om voor het pand een geschikte bestemming te krijgen. Ik heb diverse plannen voorbij zien komen, van appartementen tot horecagelegenheid. Ik heb zelfs buitenlandse kopers rondgeleid in en uiteraard ook op de toren. Maar alle kandidaat-kopers liepen tegen dezelfde problematiek aan; het behoud van het uiterlijk aanzien en de geringe aanwezigheid van parkeerplaatsen", aldus De Leeuw.

"En juist daarom ben ik zo blij met deze nieuwe eigenaar. VPO, een ICT-bedrijf met ongeveer 30 personeelsleden, heeft meerdere vestigingen in het land en is van plan de watertoren als dependance te gaan gebruiken. Een klein aantal personeelsleden zal gaan werken aan de Burgemeester Sloblaan en, bijna zonder aanpassingen aan de buitenkant, wordt het pand verder geschikt gemaakt voor de opslag van mobiele data. Bovendien neemt de parkeerdruk niet toe. Iedereen blij, ook gemeente Zederik. De watertoren blijft behouden en in tact. Wat wil je nog meer?", knipoogt De Leeuw.

Theo Sprong