Doof Kind wint publieksprijs Internationaal Filmfestival Gorinchem

GORINCHEM • De documentaire Doof Kind won de publieksprijs van het Internationaal Filmfestival Gorinchem.

In het weekend van 13 tot en met 16 april vertoonde het Internationaal Film Festival Gorinchem achttien films met een brede blik op de wereld. Het was de tweede editie en werd gehouden in drie theaters in de vesting Gorinchem. Net als vorig jaar trok het festival bijna tweeduizend bezoekers.

Dit jaar brachten de bezoekers hun stem uit na het zien van de film. De organisatie maakte onlangs bekend dat de eer naar de ontroerende en inspirerende documentaire Doof Kind gaat. Regisseur Alex de Ronde en hoofdrolspeler Tobias de Ronde waren blij verrast.

Volgende festival

Het IFFG is druk bezig met alle afrondingen van dit festival en bereidt zich direct weer voor op de IFFG-activiteiten gedurende het jaar en het volgende festival in april 2019. Voor de laatste informatie kan men terecht op de Facebookpagina van het IFFG of de website iffg.nl.