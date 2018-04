Woonzorgcentrum De Groene Wei in Giessenburg weer stap dichterbij

GIESSENBURG • De realisatie van woonzorgcentrum De Groene Wei, nabij Neerpolderseweg 19 in Giessenburg, lijkt weer een stap dichterbij te komen.

Op basis van bezwaren van omwonenden is het plan aangepast, de gesprekken met investeerders worden de komende weken afgerond en het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.

In theorie zouden de werkzaamheden over enkele maanden kunnen beginnen. Het begin van het einde van een traject dat al in 2007 van start ging, komt daarmee in zicht. Desondanks houdt wethouder Elisabeth van Leeuwen wel de nodige slagen om de arm.

Duidelijkheid

Of het overleg met investeerders door zorgorganisaties Syndion en De Lange Wei het gewenste resultaat op gaat leveren, is bijvoorbeeld niet zeker. "We hopen daar in juni duidelijkheid over te krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid dat omwonenden bezwaren indienen. Ook deze procedures kunnen voor vertraging zorgen. Daar hebben we geen zekerheid over, dus dat is best spannend."

In totaal gaat het om 36 huurappartementen, twaalf levensloopbestendige koopwoningen en vier vrijstaande koopwoningen.

Aangepast

Mede op basis van de bezwaren van omwonenden is het oorspronkelijke plan aangepast. "Zo is een aantal woningen waar mensen vanaf de Neerpolderseweg tegenaan zouden kijken eruit gehaald. De binnenplaats van het appartementencomplex is nu gericht op de weilanden, wat zorgt voor meer beschutting en een mooier uitzicht. De rijwoningen worden geen eensgezinswoningen. Ze krijgen twee woonlagen met één of twee slaapkamers en zijn dus echt gericht op senioren."

Down

Ook komen er vier zorgappartementen meer. Van Leeuwen: "Mede door het initiatief van ouders van kinderen met het syndroom van Down, dat onderdeel uit gaat maken van De Groene Wei."