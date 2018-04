Make a Wish-verrassingsdag voor Jian uit Brandwijk

BRANDWIJK • De stichting Make A Wish organiseerde dinsdag 24 april een dag vol met verrassingen voor Jian van der Spek.

Jian (uitspraak Tsjen) dacht dinsdag 24 april een gewone schooldag te hebben op de Bron in Molenaarsgraaf, maar kort nadat hij op school was, werd hij uit de klas gehaald en stond er een echte limousine voor hem en zijn twee broertjes en ouders klaar.

Jian had vooraf zijn liefste wensen mogen vertellen, maar wist niet wat er zou gaan gebeuren deze dag. Jian zit in groep 8. Zijn broertjes Qi-Pee uit groep 7 en Fu Tang uit groe 3 mochten mee, evenals zijn ouders.

De Stichting Make A Wish vervult wensen van kinderen met een ernstige en soms levensbedreigende ziekte. Jian heeft een Non-Hodgkin lymfoom in zijn hersenen (lymfeklier kanker). Hij is vorig jaar opgenomen geweest in het Sophia ziekenhuis en heeft gedurende een half jaar zware chemo kuren gekregen en is ook bestraald. Hij is nu bezig met het laatste deel van de behandeling. Tot nu toe zijn de behandelingen met goed resultaat.

De Make a Wish-dag voerde eerst naar Amsterdam en daarna naar Soesterberg.