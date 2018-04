Kinderactiviteit bij opening zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers opent dinsdag 1 mei de deuren voor het publiek. Dit gebeurt met een officiële onthulling en activiteiten voor kinderen. Ook worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

'De opening van het complex aan de Sportlaan is van 10.00 tot 12.00 uur. Er zal een kort officieel moment zijn en we willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten', zegt Marco Hoogenes, voorzitter van de Vrienden van de Dompelaar.

Hij vervolgt: 'Zij hebben enorm veel werk verzet om alles weer in orde te krijgen. Ook kan men het werk van de aannemer zien, die na de storm alles op tijd heeft hersteld. Daarnaast willen we nieuw speelmateriaal showen en zal er voor kinderen tot en met 6 jaar een activiteit zijn in het kleuterbad. Ouders en grootouders kunnen een kopje koffie kopen."

Gratis

De entree is gratis. Om 12.00 uur gaat het grote bad open en kan er gezwommen worden. Dan geldt het normale entreetarief of een abonnement. Het zwemwater zal ook komend seizoen standaard 23 graden bedragen. "De meerkosten van dit warmere water wordt betaald door onze Celsius sponsoren."

Abonnementen met korting kopen in de voorverkoop kan nog tot en met 30 april online via optisport.nl/dompelaar. Meer informatie: facebook.com/vriendenvandedompelaar/events