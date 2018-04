Leo en Liane de Keijzer: liefde voor auto's uit de jaren dertig

MOLENAARSGRAAF • Ze staan in Molenaarsgraaf klaar voor de echte liefhebber: een Citroën C4F uit 1931 en een A Ford Tudor uit 1930. Compleet met originele accessoires als reiskoffers en de slinger om de motor op gang te helpen én met de gebruikerssporen van de vroegere eigenaren.

De huidige eigenaren zijn Leo en Liane de Keijzer. Een maand geleden kwamen de twee oldtimers op hun pad. Voor één van de twee auto's, de Citroën, was het een hernieuwde kennismaking. "Mijn vader, Cor de Keijzer uit Kinderdijk, kwam de Citroën eind jaren tachtig tegen op een beurs", vertelt Leo. "Ik was er ook bij en we waren allebei meteen verliefd. Zeker toen bleek dat in de stalen hutkoffer aan de achterzijde de originele reiskoffers en allerlei hulpmiddelen nog steeds zaten. Het kon eigenlijk niet lijden, maar we hebben hem toch gekocht."

Het enige probleem was het vervoer. De vader van Liane, Arie Hoefnagel uit Nieuw-Lekkerland, kwam eraan te pas om het oude voertuig te transporteren. "Hij was bevriend met de vader van Leo", vult Liane aan.

Verhuizen

Enige tijd later moest het gezin De Keijzer noodgedwongen verhuizen en bleek er in het nieuwe thuis geen ruimte voor de Citroën. "We hebben hem toen met pijn in het hart van de hand gedaan. De nieuwe eigenaar wilde hem helemaal op gaan knappen."

Een slordige twintig jaar later klopte diezelfde man echter aan bij het Molenaarsgraafse echtpaar. "Dat was een maand geleden. Hij was er nooit aan toegekomen om de auto op te knappen en wilde hem graag verkopen, samen met een Ford uit de jaren dertig."

Gebruikssporen

Vorige week kwamen de twee oldtimers aan. Leo de Keijzer, in het dagelijks leven handelaar in en reparateur van antieke spullen, gaat er de komende tijd mee aan de slag. "Om ze technisch rijklaar te maken. De nieuwste trend in het restaureren van zulke oude auto's is de oude gebruikssporen juist te laten zitten. De vingerafdrukken van de eerste eigenaren moeten nog zichtbaar blijven."

Hij vervolgt: "Ik moet ze op een gegeven moment wel verkopen, maar daarvoor zoek ik wel iemand die net zoveel liefde heeft voor deze voertuigen als ik zelf. Zeker de Citroën is heel bijzonder; er rijden er maar zo'n tien van rond in Nederland. Dat maakt het veel lastiger om onderdelen te bemachtigen, maar met mijn kennis en ervaring kan ik die zelf maken. Voor mij is nu het belangrijkste het plezier van het opknappen van de Citroën en de Ford. Al zijn ze nu al te koop. Iemand die er zelf mee aan de slag wil gaan, is ook welkom."

Meer informatie: via 06-22470979 of citroen-ledek@hotmail.com.

Geurt Mouthaan