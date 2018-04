REGIO • Bent u op zoek naar een creatief en stoer bedrijfsuitje in Gelderland? Dan is De Schrootstrijd zeker wat voor u! Op het terrein van 'De Spelerij' in Dieren is er een atelier en een werkplaats vol metaal, machines en gereedschap. De bedoeling is dat er teams gevormd worden die tegen elkaar strijden om het origineelste, vindingrijkste of mooiste voorwerp te maken. Het team met de meest effectieve samenwerking en het beste resultaat is de winnaar.

Dit uitje is niet alleen ontzettend leuk, maar geeft bijvoorbeeld ook inzicht in de groepsdynamiek. Wie is de leider? Wie wacht rustig af en komt later met goede ideeën?

Hoe ziet de dag eruit?

U kunt kiezen voor verschillende arrangementen. Er is geen vaststaand programma. Zo kan u lekker vroeg beginnen met een ontbijt en daarna doorwerken tot een uur of twee, of u kan ervoor kiezen om rond 1 uur te beginnen en de dag af te sluiten met een lekker diner. Er is van alles mogelijk! Er hoeft natuurlijk niet noodzakelijk in teams tegen elkaar gestreden te worden. Er is de optie om bijvoorbeeld samen met uw collega's een zo lang en spectaculair mogelijke kettingreactie te maken. Of wilt u liever een met wind aangedreven voertuig ontwerpen en bouwen? Bij De Schrootstrijd vervelen uw collega's zich geen moment. Aan het eind van de dag worden alle creaties getest en geshowd in een race. Wie heeft het meest creatieve en nuttige bouwwerk gemaakt?

Is ervaring nodig?

Geen idee hoe een lasapparaat gebruikt moet worden? Is het niet helemaal duidelijk wat een slijptol nou precies is? Of geen idee hoe een schuurmachine in hemelsnaam werkt? Bij elk team is een deskundige aanwezig die de groep uitleg kan geven over de verschillende materialen en apparaten. Dus ook als niemand iets af weet van bouwen met dit soort machines is dit een ontzettend leuk bedrijfsuitje. Creativiteit, samenwerking en een goede fantasie zijn vooral heel belangrijk.

Waarom meedoen aan De Schootstrijd?

Het vernieuwende van De Schootstrijd is dat collega's elkaar op een totaal andere plek bezig zien en elkaar op een nieuwe manier leren kennen. Er kunnen kwaliteiten bij elkaar ontdekt worden die ontzettend nuttig kunnen zijn op de werkvloer. En dit is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de teambuilding. En verder is het gewoon ontzettend leuk om met je handen bezig te zijn en iets creatiefs te maken. Dus voor het allerleukste en allerbeste bedrijfsuitje: doe mee aan De Schrootstrijd!