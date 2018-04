Doe mee! Molenlanden van start met het gesprek aan de keukentafel

ARKEL • Met een dynamische kennismakingssessie in het voormalige stationsgebouw in Arkel heeft Doe mee! Molenlanden afgelopen vrijdag een start gemaakt als nieuwe lokale politieke partij.

Locatie en het mooie weer maakten voldoende energie los bij de dertig aanwezige deelnemers. Belangrijkste gespreksonderwerp was hoe je nieuwe politiek anders kunt vormgeven of, eenvoudiger gezegd: hoe wordt lokale politiek weer leuk voor iedereen.

Jan van Heukelum, één van de voorlopers, hierover: "Je moet het zo concreet maken, dat je het beet kunt pakken. Dat maakt mij ook enthousiast. Het gaat namelijk om dat gesprek met de inwoners aan de keukentafel".

Joke Stravers vult aan: "Daarom gaan we in mei en juni naar zoveel mogelijk kernen toe om op te halen wat de inwoners belangrijk vinden voor hun eigen dorp of stad."

"En vervolgens komen we na de zomervakantie terug, om te laten zien wat Doe mee! Molenlanden daarvoor kan betekenen" aldus Berend Buddingh "We zijn namelijk ook van de eerlijke politiek. Ons uitgangspunt daarin is: Als het het kan, doe het dan en als het niet kan, zeg het dan."

Naast hele lokale onderwerpen gaat Doe mee! Molenlanden met de inwoners ook bedenken hoe ze als lokale partij slim en daadkrachtig invulling kan geven aan gezamenlijke thema's waar de gemeente zelf invloed op heeft. Thema's zoals duurzaamheid, wonen en zorg.

Verder wil Doe mee! Molenlanden groeien met nieuwe mensen. Ruud den Haak: "Bij Doe mee! Molenlanden is iedereen welkom op zijn ambitieniveau. Het maakt niet uit of je nu raadslid wilt worden of een keer bij ons aan de fractietafel wilt schuiven voor een onderwerp waarmee we je in de politiek verder kunnen helpen. Dus met elkaar en voor elkaar. Wat misschien wel het allerbelangrijkste is: we hebben er plezier in en dan komt dat met elkaar vanzelf."

Naast de kennismaking en de gesprekken werden logo en website van Doe mee! Molenlanden gepresenteerd. Eind deze week gaat de website live. Op woensdag 9 mei is Doe mee! Molenlanden aanwezig op de Poortse markt in Nieuwpoort.

Voor meer info: www.doemeemolenlanden.nl.