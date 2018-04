Hugo Borst komt op 1 mei naar Alzheimer Trefpunt Giessenlanden

GIESSENBURG • Dinsdag 1 mei organiseert het Alzheimer Trefpunt Giessenlanden samen met Alzheimer Nederland, regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een unieke avond met Hugo Borst.

Hugo Borst zal deze avond komen spreken naar aanleiding van zijn boeken 'Ma' en 'Ach, moedertje'. Het Alzheimer Trefpunt vindt deze avond plaats in De Til aan de Breestraat 1 in Giessenburg. De toegang van deze avond is gratis. En aanmelden is niet nodig. De avond start om 20:00 uur.