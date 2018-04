Vijftiende landelijke bijeenkomst Dierenhulpverlening weer succes

GORINCHEM • Ondanks het warme weer bezochten 1032 dierenhulpverleners op zaterdag 21 april de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening in Gorinchem, georganiseerd door Stichting DierenLot. Hiermee is de landelijke bijeenkomst uitgegroeid tot hét grootste evenement voor de dierenhulpverlening in Nederland.

Tijdens deze dag werden 32 workshops gegeven. Niet alleen over de verzorging van dieren, maar ook over actuele onderwerpen als het nieuwe voorstel over zeehonden, wat onlangs aan minister Schouten is aangeboden en de impact van de AVG voor dierenhulporganisaties. Voor het eerst werd ook in twee groepen een dagdeel EHBO bij honden en katten aangeboden door Edupet, waarbij alle deelnemers na afloop een certificaat in ontvangst mochten nemen.

Naast de workshops biedt de Landelijke Bijeenkomst veel mogelijkheid voor de verschillende organisaties om te netwerken en kennis te delen met elkaar. Dit is belangrijk, omdat veel organisaties tegen dezelfde problematiek aan lopen en je juist samen tot de beste oplossingen kunt kopen. Deze faciliterende rol past DierenLot uitstekend.

De dag werd afgesloten met een spel waarin vragen werden gesteld naar aanleiding van het 12,5-jarig jubileum van DierenLot. De winnaars ontvingen een jubileumcheque die besteed moet worden aan dierenhulp binnen hun organisatie variërend van 2500 euro tot 12.500 euro.

De Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening wordt twee keer per jaar georganiseerd door Stichting DierenLot (in april en november) en is gratis toegankelijk voor iedereen die werkzaam (betaald of vrijwillig) is in de dierenhulpverlening.