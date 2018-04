Fabio Jakobsen ontvangt sponsorauto

NOORDELOOS • Tussen de Junioren- en de Elitekoers van de Arno Wallaard Memorial werd Fabio Jakobsen tijdens de middagpauze verrast met een mooie Toyota, gesponsord door Bert Schouten en Aco Wallaard.

In de kroeg in Noordeloos riep onlangs iemand: "Het is zeker niet mogelijk een auto voor Fabio Jakobsen te regelen?" En dan roept er altijd wel iemand: "Bij ons is alles mogelijk!" En zo geschiedde. Aco en Bert staken de koppen bij elkaar en regelden een mooie Toyota waar Fabio voortaan mee naar de koers kan.