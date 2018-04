Autowasactie World Servantsgroep Giessenburg op zaterdag 28 april

GIESSENBURG • World Servants groep Giessenburg gaat zaterdag 28 april auto's wassen om geld op te halen voor hun project in Zambia.

In de zomervakantie gaat de groep in Zambia drie weken lang aan een school bouwen. Het leuke is dat de landcoördinator van Zambia ook vanaf een uur of drie in de middag aanwezig is om nog een uurtje mee te helpen met auto's wassen.

"Voor ons als groep is het super dat we ons vragen over Zambia al kunnen stellen en de ervaringen van de landcoördinator met Nederland kunnen horen", laat Marlijn Schouten weten, deelnemer aan de reis van komende zomer. De autowasactie vindt plaats bij de Autofood op Kerkweg 10 in Giessenburg en duurt van 09.00 tot 16.00 uur.