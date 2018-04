Meeste stemmen voor De Doetse Kom in Giessenburg

ALBLASSERWAARD • De leden van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben 1099,47 euro geschonken aan zwembad De Doetse Kom in Giessenburg. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kreeg deze stichting de meeste stemmen.

Directievoorzitter Martijn Spijk overhandigde de cheque op woensdag 18 april aan Jan de Hoop. In de hele regio waar de bank actief is deden 544 clubs mee. In april mochten de leden stemmen op 5 van de 544 deelnemende clubs en zo beslissen welke bijdrage elke club krijgt.

Na de problemen rondom de lekkage van het bad is de bijdrage van de Rabobank een welkom positief bericht. Het bestuur hoopt dat het bad half mei alsnog open kan.

Martijn Spijk vroeg Jan de Hoop hoe hij het elk jaar voor elkaar krijgt om zoveel stemmen te werven. Jan de Hoop vertelt over de campagne: "Het dorp Giessenburg en de omgeving is echt begaan met het zwembad. Iedereen zegt van te voren: We stemmen weer op het zwembad. Het is niet zo dat we iedereen oproepen om te stemmen, het merkwaardige is dat mensen dat gewoon doen. Daar zijn we ontzettend blij mee." Met de bijdrage gaat het zwembad een laptop en printer aanschaffen.

Top tien

De top tien van de Rabobank Clubkas Campagne met de meeste stemmen in de gemeente Giessenburg en Molenwaard bestaat verder uit: Zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers (€ 968,93), Speeltuinvereniging Middelweg in Nieuw-Lekkerland (€ 849,09), Da Capo uit Giessenburg (€ 609,41), JSV Kindervreugd uit Giessenburg (€ 609,41), Vridos uit Giessenburg (€ 598,71), zwembad De Spettertuin in Noordeloos (€ 577,31), Korenmolen De Regt in Nieuw-Lekkerland (€ 528,09), De Oranjevriend in Groot-Ammers (€ 513,11) en EHBO Nieuw-Lekkerland (€ 474,59). De bank heeft in totaal 100.000 euro verdeeld.

Fotobijschrift: Martijn Spijk brengt de cheque van de Rabobank Clubkas Campagne bij Jan de Hoop in Zwembad De Doetse Kom.