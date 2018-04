Stichting Vitaal Dorp Everdingen wint Frits Koolprijs

• De genomineerden van de Frits Kool aanmoedigingsprijs. In het midden staand Peter ten Have (met de bokaal), projectleider van landgoed Everstein. (Foto: Dick Aanen)

SCHOONREWOERD/EVERDINGEN • Stichting Vitaal Dorp Everdingen is winnaar geworden van de Frits Kool aanmoedigingsprijs. De prijs werd zaterdag uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schaapskooi in Schoonrewoerd.

De Frits Kool aanmoedigingsprijs is een initiatief van de Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden (WAV) van Den Hâneker.

Met deze nieuwe onderscheiding willen de leden het gedachtegoed van de vorig jaar overleden voorzitter Frits Kool uit Hei- en Boeicop levend houden. Kool kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Friesland.

Voor de tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs waren dit jaar vier genomineerden. Naast Vitaal Dorp waren dat Peter en Sasia Heikoop van De Groene Geer in Nieuwland, Jaap en Linda de Jong van de Hereford Hoeve in Lexmond en Marijke Booij van Booij Kaasmakers in Streefkerk

Stichting Vitaal Dorp zijn in Everdingen de initiatiefnemer van de succesvolle buurtwinkel 'Winkel en Zo' en het project 'Tuinen van landgoed Everstein'. Landgoed Everstein is gelegen op een voormalige perenboomgaard langs de Lekdijk. Het landgoed is zo'n 6000 vierkante meter groot en omvat tevens een kas van ongeveer 1000 vierkante meter. Sinds de zomer van 2016 worden op het landgoed biologische groenten en fruit verbouwd.

Bij landgoed Everstein wordt bij de teelt van de boerenkool, de komkommers, de tomaten, de sla en de voorjaarsgroenten geen gebruik gemaakt van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het mooie van het dorpsproject is dat het overgrote deel van de werkzaamheden wordt verricht door zo'n acht mensen met een verstandelijke beperking.