De Wegwijzer uit Hoogblokland tweede bij bootjesrace

GOUDRIAAN • Leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Wegwijzer uit Hoogblokland zijn in de afgelopen week tweede geworden bij de bootjesrace bij Aantjes Goudriaan Machinery.

De eerste prijs ging naar de Calvijnschool in Leerdam. Derde werd Samen op Weg uit Hoornaar. Vijfde werd de School met de Bijbel uit Noordeloos.

"Het was een fantastische wedstrijd gehad, prachtig om te zien dat alle leerlingen zeer gemotiveerd waren", vertelt Peter van Vuren van het Gilde Vakcollege Techniek, dat de wedstrijd mee georganiseerd had.

Techniek is volgens Van Vuren eigenlijk volledig weg uit het basisonderwijs. Het Gilde speelt hier op in door het aanbieden van completen lesbrieven inclusief een koffer met gereedschap.

Het motto van deze lesbrieven is om de docenten of leerkrachten te ontzorgen die in het basisonderwijs voor de klas staan. Het zijn complete lessen waar een docent eigenlijk niets voor hoeft te doen, alleen zeer gemotiveerd mee doen met de leerlingen is al voldoende.

Een onderdeel van het lespakket is het zelf maken van bootjes, die zo snel mogelijk over een parcours moeten varen. In totaal deden met dit project 120 leerlingen mee uit de groepen 7 en 8.