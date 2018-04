Rinette Reynvaan waarnemend burgemeester Giessenlanden

GIESSENLANDEN • Rinette Reynvaan-Jansen uit Dordrecht is met ingang van 1 mei benoemd tot waarnemend burgemeester van Giessenlanden.

Dat heeft de provincie Zuid-Holland vrijdagmiddag bekend gemaakt. De burgemeestersvacature in Giessenlanden is ontstaan door het vertrek van waarnemend burgemeester Ten Kate per 1 mei 2018.

Gelet op de beoogde herindeling van Giessenlanden en Molenwaard per 1 januari 2019 heeft de commissaris na overleg met de fractievoorzitters besloten opnieuw een waarnemer te benoemen.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris van de Koning mevrouw Reynvaan-Jansen voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met mevrouw Reynvaan-Jansen gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om mevrouw Reynvaan-Jansen als waarnemend burgemeester te benoemen.

Mevrouw Reynvaan-Jansen is 65 jaar en is goed bekend met de regio. Sinds 2010 is zij wethouder in de gemeente Dordrecht namens de partij Beter Voor Dordt. Voorafgaand aan het wethouderschap was mevrouw Reynvaan-Jansen van 2002 tot 2010 lid en later vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de Sportraad. Tevens was zij van 2006 tot 2010 buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in Dordrecht.