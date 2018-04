Schat zoeken tijdens Koningsspelen in Streefkerk

In gesprek over problemen verkeersdoorstroming in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS De gemeente Molenwaard gaat op donderdagavond 17 mei in gesprek met belanghebbenden; inwoners, ondernemers, en betrokkenen van Groot-Ammers. Centraal staat de verkeersdoorstroming over de Sluis en de Voorstraat in het dorp.