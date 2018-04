Marcel Serlier manager stichting Gorinchem Citymarketing

GORINCHEM • De dit jaar opgerichte stichting Gorinchem Citymarketing heeft Marcel Serlier aangesteld om de kerntaken van de organisatie te coördineren.

Hij gaat regie voeren over de marketing en promotie van Gorinchem door afstemming en inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven, partijen bij elkaar te brengen, prioriteiten te stellen en de promotionele thema's van Gorinchem te bewaken. Daarnaast krijgt Serlier de opdracht om overkoepelende promotiemiddelen waarmee Gorinchem zich presenteert, te ontwikkelen.

Ambitie

Martin van Vliet, voorzitter van de stichting: "Er liggen zoveel promotionele kansen voor het oprapen, die moeten we nu echt met elkaar pakken. Er is veel werk te doen en we zijn blij dat we met Marcel nu concreet aan de slag kunnen."

De kersverse manager Marcel Serlier sluit daarop aan: "De samenwerking tussen verschillende partijen in Gorinchem kan tot prachtige resultaten leiden. De komende maanden gaan we met elkaar aan het werk en concrete marketingacties uitvoeren".

Marcel Serlier

Marcel Robert Serlier RDM (1963) was directeur-bestuurder bij Regio VVV Hart van Noord-Holland en is directeur-eigenaar van Beyond MARS Consultancy. Per 1 mei gaat hij van start in de rol van algemeen manager bij de stichting Gorinchem Citymarketing. Hij is daarnaast onder meer reisbegeleider bij Djoser en lid van de expertgroep Binnenlandmarketing van Destinatie Nederland. Hij was betrokken bij citymarketing activiteiten in onder meer Alkmaar, Hoorn en Bergen. Daarnaast heeft hij ervaring met regiomarketing, vrijetijdsbeleid en verandermanagement. Zo heeft hij verschillende reorganisaties succesvol begeleid en organisaties geprofessionaliseerd en winstgevender gemaakt.

Kansen

Dit voorjaar wil Serlier graag kennismaken met allerlei betrokken organisaties en hun vertegenwoordigers. Hij zal ook de wensen en ambities van de verschillende partijen inventariseren om samen concreet invulling te geven aan de marketingstrategie die vorige maand is vastgesteld.

"We zullen in eerste instantie vooral samen recreanten en toeristen moeten verleiden om naar Gorinchem te komen of juist langer te blijven. Gorinchem is een prachtige vestingstad waar je ook heerlijk kunt shoppen. Ik ben erg benieuwd naar de kansen die de mensen in Gorinchem zelf zien voor promotionele activiteiten. Maar we gaan met het enthousiaste team van Gorinchem Citymarketing vooral ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ik heb er zin in!"

Stichting

De stichting Gorinchem Citymarketing stelt zich als doel het promoten van Gorinchem met als kerntaak het regisseren van het imago van de stad en het stimuleren van de economie/werkgelegenheid. De Stichting staat tussen de gemeente en het bedrijfsleven in. Het bestuur bestaat uit: Martin van Vliet (voorzitter), Martin Klop (namens de 'buitenstad', penningmeester), Jan-Rob van Manen (namens IKG, secretaris), Edith van Duijn (namens BSM, vicevoorzitter), Jan Jan Mens (namens vastgoedpartijen) en Mauro Agnoli (namens BIZ-Hartje Gorkum).