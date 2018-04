Brandweer Giessenburg zoekt vrijwilligers

GIESSENBURG • De brandweer in de Giessenburg is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Tijdens een informatieavond op dinsdag 22 mei kunnen belangstellenden zelf de brandweer beleven. Er wordt meer verteld over de brandweer en wat bij de functie komt kijken. Bezoekers mogen ook zelf aan de slag tijdens een aantal kleine workshops. De informatieavond start om 20.00 uur en vindt plaats in de brandweerkazerne aan het Sportplein 2a in Giessenburg.

In Giessenburg zijn 15 vrijwilligers actief. Zij leveren dag en nacht een bijdrage aan de veiligheid in de gemeente Giessenlanden. Een brandweerman- of vrouw heeft een breed takenpakket. Naast het uitrukken voor brand, wordt ook assistentie verleend bij ongevallen. Bijvoorbeeld voor het openknippen van een auto, een incident met gevaarlijke stoffen of het oplossen van stormschade. De brandweer in Giessenburg zoekt mannen en vrouwen die binnen enkele minuten op de kazerne kunnen zijn. Een vrijwilliger volgt een basisopleiding voor manschap. Deze opleiding duurt ongeveer twee jaar. Daarnaast zijn er oefenmomenten.

Vrijwilligers zijn geen 'amateur-brandweerlieden'. De opleiding en training is namelijk gelijk aan die van de beroepscollega's. Het enige verschil is dat je als vrijwilliger geen dagtaak hebt aan je brandweerwerk. Om het werk van brandweerman-/vrouw te kunnen uitvoeren, heb je een goede gezondheid en conditie nodig. Daarnaast verwachten wij van je dat je goed kunt samenwerken, dat je stressbestendig bent en tegen een stootje kunt. Je moet immers snel in actie kunnen komen zonder dat je van tevoren weet wat er aan de hand is. Dag en nacht. Tenslotte moet je bereid zijn om te studeren voor de landelijk erkende vakdiploma's.

Als brandweervrijwilliger ontvang je naast een vaste jaarvergoeding ook een wisselende vergoeding afhankelijk van het aantal oefenuren en daadwerkelijke uitrukken. Je bent voor al je werkzaamheden voor de brandweer goed verzekerd. Je krijgt een aanstelling bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inclusief de daarvoor van toepassing zijnde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Als je overdag beschikbaar bent is het belangrijk dat je eventuele werkgever achter je keuze staat, aangezien je ook onder werktijd kan worden opgeroepen. Je werkgever kan ook profiteren van het feit dat je vrijwilliger bent. Met het diploma manschap is een cursus bedrijfshulpverlening overbodig. En door je kennis en ervaringen die je opdoet kun je collega's en werkgever informeren over brandrisico's en brandveiligheid.