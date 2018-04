Nieuw leven voor beurtschip 'Jantina' in Kinderdijk

KINDERDIJK / KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • Beurtschip Jantina, een cadeau van het Maritiem Museum Rotterdam, kreeg een duurzame make-over en is sinds woensdag ook officieel klaar voor een behouden vaart in Werelderfgoed Kinderdijk.

Christine Lukas doopte namens Viking Rivercruises de Jantina. Zij kreeg de fles in handen gedrukt van gedeputeerde Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. "Het zou een historische fout zijn als een man dit doet."

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) kreeg het beurtschip uit 1895 cadeau van het Maritiem Museum. Zowel Viking Rivercruises als de Provincie Zuid-Holland maakte de renovatie van Jantina mogelijk. Janssen: "Een prachtig project waarmee de verbindingen per boot aanzienlijk uitgebreid worden."

Een grondige opknapbeurt maakte het schip weer helemaal geschikt voor intensief gebruik in het graag bezochte Werelderfgoed. Samen met Van der Velden Marime Systems werd expliciet gekozen voor een duurzame make-over. Daarmee is Jantina nu volledig elektrisch. Een grote groep vrijwilligers maakten de renovatie mogelijk. Rik Janssen en Johan Mellegers, directeur van de SWEK zetten hen daarom in het zonnetje. "Jullie werk is onbetaalbaar. Ongelofelijk veel dank."

De Jantina wordt overigens rolstoelvriendelijk. Door de acht nieuwe ramen hebben de opvarenden een prachtig uitzicht op de molens. Het schip gaat varen over de lage boezem van de Nederwaard en vormt daarmee een alternatieve route naar museummolen Blokweer.

Openbaar oervervoer

De Jantina is een beurtschip zoals er in de negentiende eeuw veel hebben gevaren over de kleine veenrivieren in de Alblasserwaard. Beurtschepen waren een van de eerste vormen van Nederlands openbaar vervoer. De naam 'beurtschip' is verwant aan de oude dienstregeling, waarbij de schippers hun beurt moesten afwachten voor ze hun rondje mochten varen. De beurtvaart werd voor vracht- en veevervoer, maar ook als persoonlijk reismiddel gebruikt. Jantina verbeeldt dan ook de historische band met het water, dat in alle voor- en tegenspoed zo bepalend is geweest voor Kinderdijk en de omringende streek.

Werelderfgoed Kinderdijk kan zeven dagen per week bezocht worden. Actuele openingstijden en meer informatie staan op www.kinderdijk.nl en de bijbehorende Facebookpagina.