Documentaire over oorlogsmonument Brandwijk vanaf zaterdag verkrijgbaar

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • Er is ongeveer drie jaar aan gewerkt: een documentaire over een Engelse bommenwerper, die in mei 1944 boven de Alblasserwaard ontplofte en waarbij zes van de zeven inzittenden om het leven kwamen. Aanstaande zaterdag 21 april is deze documentaire tussen 10.00 en 16.00 uur verkrijgbaar in de hal van Jumbo Molenaarsgraaf en woensdagavond in de feesttent in Molenaarsgraaf.

Arjan Wemmers en Antoine de Zeeuw, de makers van de documentaire en tevens bestuursleden van Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk, willen met deze documentaire het verhaal bewaren voor de toekomstige generaties. Niet alleen het historische verhaal wordt verteld door middel van een animatie en diverse ooggetuigen. Ook maakt de kijker kennis met de vliegers die in het toestel zaten, door gesprekken met een broer en een zus van twee inzittenden.

''We willen met deze documentaire niet alleen een verhaal vertellen. We wilden met deze film vooral de zeven bemanningsleden hun persoonlijk gezicht teruggeven'', aldus Antoine de Zeeuw. Vorige week waren de twee in Engeland om de film aan de nabestaanden te laten zien. Daar werd de film, die aan ongeveer 30 mensen werd getoond, zeer positief ontvangen.

De documentaire, welke als dvd wordt aangeboden, is vanaf zaterdag verkrijgbaar voor 12,50 euro per stuk. Met de opbrengst wordt het werk van Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk ondersteund.