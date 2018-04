Herindelingsdebat in een uurtje gepiept

VIJFHEERENLANDEN • De stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik is volgende week nog slechts een formaliteit. Met uitzondering van de SP zullen naar verwachting alle andere (grote) partijen voorstemmen.

Het debat, dat pas na half elf 's avonds begon, duurde minder dan een uur. De fracties waren tevreden over deze herindeling, die van onderop is geïnitieerd. "Dit is de herindeling die de gemeenten graag willen", was het oordeel van VVD'er Albert Van den Bosch. Ook hadden de fracties vrede met de keuze voor de provincie Utrecht.

Ontvlechting

Wel blijven er zorgen over de ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden, te weten de veiligheidsregio, de GGD en de omgevingsdienst. Harry van der Molen (CDA) diende mede namens VVD en ChristenUnie een motie in waarin de regering wordt verzocht om de kosten van de wettelijke samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk te beperken.

Minister Kajsa Ollongren (D66) vindt echter dat het primair een verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen is om eruit te komen. Met billijkheid en redelijkheid als richtsnoer. Als de partijen er niet uitkomen, kunnen ze wellicht de hulp inroepen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Pas in laatste instantie zou wellicht het ministerie van BZK een bemiddelende of faciliterende rol kunnen spelen. "Maar ik ga er vanuit dat dat niet noodzakelijk is."

Positie Gorinchem

CDA vroeg in een andere motie ook om een nader onderzoek naar de positie van Gorinchem. Na de totstandkoming van de nieuwe gemeenten Altena, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe zal Gorinchem naar inwonertal de kleinste gemeente in de regio zijn. "De regio heeft behoefte aan een krachtige centrumgemeente met voldoende ontwikkelingsruimte ten behoeve van het voortbestaan van de belangrijke regionale voorzieningen", aldus woordvoerder Harry van der Molen in de motie.

SP tegen

SP blijft zich verzetten tegen de herindeling van de Vijfheerenlanden. Woordvoerder Ronald van Raak kent de situatie goed omdat hij in zijn studietijd in Lexmond heeft gewoond. "Dorpen in de gemeente Zederik lijken hetzelfde, maar als je er woont zie je pas hoe groot de verschillen zijn. Die gemeente is nooit een eenheid geworden. Je moet er niet aan denken dat die dorpen straks samengaan met Leerdam en Vianen."