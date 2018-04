CDA100 groot succes in Molenwaard en Giessenlanden

GIESSENBURG • Zo'n 100 inwoners van de toekomstige gemeente Molenlanden kwamen maandagavond 16 april bijeen tijdens CDA100 in de Til in Giessenburg. De aanwezigen, van alle leeftijden en achtergronden, gingen met elkaar in gesprek over vijf belangrijke thema's voor de nieuwe gemeente.

Aan het eind van de avond werden de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken gedeeld en konden de aanwezigen door middel van het plakken van stickers aangeven welke punten zeker terug moeten komen in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in november. Een punt dat opgenomen gaat worden in het programma is een jongerenraad en mogelijkheden om jongeren en de gemeente met elkaar te verbinden.

Elco van den Berg, voorzitter van CDA Molenwaard en medeorganisator van CDA100: "Geweldig om te zien hoe iedereen, of diegene nou CDA-lid is of niet, vol betrokkenheid en enthousiasme meedenkt en meepraat! Dat maakt maar weer duidelijk dat onze inwoners zich betrokken voelen bij de samenleving. Dit smaakt naar meer, laat Molenlanden maar komen!"