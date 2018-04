Magazine Langs de Graaf: 'Trots op de streek en dat laten zien'

HILVERSUM/GOUDRIAAN • Het Kontakt Edities was donderdag de meest succesvolle uitgeverij op de jaarlijkse NNP-dag (Nederlandse Nieuwsblad Pers) in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Carmen Timmer, Geurt Mouthaan en Machteld de Graaff wonnen namens Het Kontakt Alblasserwaard de commerciële A.M. Bandaprijs met het magazine 'Langs de Graaf'.

'Het inzicht dat bij het groter worden van de gemeente er meer behoefte bestaat aan 'lokaliteit' is door Het Kontakt op goede wijze onderkend', oordeelde de jury van de A.M. Bandaprijs. 'Door hierop in te spelen met een magazine waarin lokale ondernemers aan het woord komen, maar ook de redactionele invulling getuigt het van een goed doordachte uitgave'.

"Het was een mooi product om te maken, waarop we heel veel positieve reacties hebben gekregen", vertellen Carmen, Machteld en Geurt. "Ontzettend leuk om met deze prijs een compliment te krijgen van een onafhankelijke jury. Zo'n schouderklopje is bemoedigend."

Nieuwe markten

Het was Ondernemersvereniging Graafstroom die zocht naar mogelijkheden om zich te presenteren. "Tegelijkertijd waren we vanuit de bladentak van Het Kontakt Edities op zoek naar nieuwe markten. Een dorpsmagazine zagen we als één van de mogelijkheden, die samen met de ondernemersvereniging ten volle benut is", legt Geurt Mouthaan uit. Hij was verantwoordelijk voor de journalistieke invulling van de magazine.

Veel animo

"Vrijwel iedereen deed mee", vult Carmen Timmer aan. Zij verzorgde de commerciële uitingen in het blad. In de aanloop naar de uitgave heeft ze met alle ondernemers contact gehad; maar liefst 95 procent van hen deed mee. "De meesten wilden zichzelf graag presenteren met een artikel en een foto."

Naast deze presentaties was er een gevarieerde journalistieke invulling met onder meer de Grote Graafstroom Quiz, weetjes uit de regio, een kijkje in de keuken (waarbij ondernemers een dagdeel meedraaiden bij collega's), verenigingspagina's en een groot interview. "De formule van de magazine en de manier waarop het uitgevoerd is, heeft veel mensen aangesproken."

Landelijk karakter

De opmaak van de magazine werd verzorgd door Machteld de Graaf van de DTP Studio van Het Kontakt Edities. "De inhoud van deze magazine zou heel divers gaan worden", blikt Machteld terug. "Wij moesten er in de opmaak één geheel van maken. Vanwege het water van de Graafstroom en het landelijk karakter van de omgeving hebben we voor de kleuren blauw en groen gekozen."

Het resultaat werd een 'fris en speels' blad dat maar liefst 72 pagina's telde. "Van te voren waren we blij geweest met 48 pagina's, maar de enthousiaste reacties overtroffen alle verwachtingen. Bijna iedereen wilde meedoen en we hadden veel mooie ideeën om uit te werken."

"De inwoners en ondernemers van de voormalige gemeente Graafstroom zijn gewoon trots op hun streek en wilden dat graag laten zien. Leuk dat het door iedereen zo goed ontvangen is. En nu dus ook door de jury van de NNP-prijzen. Dat is een kers op de taart. Het motiveert ons voor andere, nieuwe projecten."