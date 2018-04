Energieopslagsysteem bij windpark Giessenwind geopend

GIESSENBURG • De grote batterij voor energieopslag bij windpark Giessenwind is officieel geopend.

Vorig jaar was dit windpark bij de A15 nabij Giessenburg het eerste in Nederland waar op grote schaal elektriciteit opgeslagen kon worden. Het energieopslagsysteem werd gerealiseerd door De Wilde Wind Holding en Scholt Energy Control.

Ook werd bekend gemaakt dat de batterij sinds deze maand wordt ingezet op de markt voor primaire reserve. Bij een plotselinge uitval van energiecentrales of plotseling overschot aan zon- en windenergie levert de batterij primaire reserve aan netbeheerder TenneT. Met primaire reserve kan de netbeheerder plotselinge tekorten of overschotten opvangen.

De batterij voldeed al sinds de oplevering in mei 2017 aan de strenge eisen die door TenneT gesteld worden, maar wordt nu ook afgeroepen als primaire reserve, nadat eerst ervaring is opgedaan met handel op de onbalansmarkt.

Openingshandeling van Wethouder De Groot van Giessenlanden, Wim Meerkerk van De Wilde Wind Holding & Giessenwind en Rob van Gennip van Scholt Energy Control.

De door drie turbines van windpark Giessenwind geproduceerde elektriciteit wordt opgeslagen op momenten dat er een elektriciteitsoverschot is. Op momenten dat er een tekort aan stroom is, bijvoorbeeld als het minder hard waait, wordt de batterij ingezet zodat toch aan de stroomvraag voldaan kan worden. Hiermee wordt het rendement van het windpark verhoogd en wordt bijgedragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Door de forse toename van het aanbod van hernieuwbare energie in Nederland wordt er in de toekomst steeds vaker een overaanbod van elektriciteit verwacht, wat tot negatieve stroomprijzen en overbelasting van het elektriciteitsnet kan leiden. In de huidige situatie worden windturbines dan stilgezet, maar door de plaatsing van een batterij kan de overtollige windenergie worden opgeslagen en later op het net worden gebracht.

Om in de toekomst het Nederlandse elektriciteitsnetwerk stabiel en betaalbaar te houden is energieopslag zeer belangrijk. Om schommelingen in vraag en aanbod op te vangen worden nu nog vervuilende conventionele centrales ingezet, of wordt aan grote afnemers gevraagd hun stroomverbruik op- of af te schakelen. Energieopslag kan deze manier van balanshandhaving op termijn overnemen.