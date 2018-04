Café 't Centrum in Streefkerk in juni weer open

STREEFKERK • Ondernemer Matthé Sprong wil het meer dan een eeuw oude café 't Centrum aan de Dorpsstraat in Streefkerk in juni heropenen. Het café heeft 4,5 jaar leeg gestaan, tot verdriet van het dorp.

Sprong is pachter van dorpshuis De Vijf Lelies in Streefkerk. "'t Centrum is altijd de mooiste kroeg van het dorp geweest", zegt hij. "Iedereen vond het zonde dat het café sloot. Het zit ook nog eens op een mooie locatie, tegenover de jachthaven. Al sinds 1890 is het café geweest."

Asbest

De ondernemer gaat het café huren en voert momenteel verbouwingswerkzaamheden uit. "We hadden al open willen zijn, maar tijdens de verbouwing bleek dat er asbest in het pand zit. Dat laat de eigenaar er nu uithalen. Dit werk start in week 18. We hopen half juni te kunnen openen."

Appartementen

"Boven het café was vroeger een woonhuis, daar zijn nu appartementen gekomen", aldus Sprong. "Die zijn al bewoond. De inwoners van Streefkerk vinden het allemaal prachtig dat het café weer open gaat."

Sprong ziet in het uitbaten van 't Centrum een mooie aanvulling op zijn activiteiten in De Vijf Lelies. "In het dorpshuis valt de klandizie in de zomer altijd wat terug. Dat vullen we op met het café."

Het Wapen van Streefkerk

Een ander voormalig café in het dorp, Het Wapen van Streefkerk in de Kerkstraat, wordt momenteel omgebouwd. Daar komen appartementen.