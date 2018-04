Zwembad De Doetse Kom in Giessenburg gaat zaterdag door lekkage niet open

GIESSENBURG • Zwembad De Doetse Kom in Giessenburg gaat zaterdag 21 april niet open. Maandag werd een grote lekkage aan het zwembad geconstateerd.

Het zwembad was al op de hoogte van mogelijke problemen. 'Maar omdat we afhankelijk waren van externe partijen konden we tot maandag nog geen conclusies trekken', meldt het bestuur op Facebook.

Maandag zijn er professionele duikers in het bad geweest om de lekkage in kaart te brengen. 'Helaas was de conclusie eind van de middag van dien aard dat we genoodzaakt zijn dit bericht naar buiten te brengen. Een voorzichtige schatting met betrekking tot de opening van het zwembad gaat richting half mei.'

Brandweer

's Avonds werd de hulp van de brandweer ingeroepen voor het deels leegpompen van het zwembad, zodat er snel begonnen kan worden met de graaf- en herstelwerkzaamheden.

'We realiseren ons dat veel personen al een abonnement hebben gekocht. Op dit moment gaat onze prioriteit uit naar het zo snel als mogelijk openen van ons bad. Daarna zullen we ons beraden over een eventuele compensatie. Zeker is wel dat we aan het einde van het seizoen langer open zullen blijven.'

Voorverkoop

De voorverkoop van de abonnementen gaat op de geplande datums (donderdag 19 en vrijdag 20 april) gewoon door. 'Wel zullen wij de voorverkoopprijs van de abonnementen blijven hanteren totdat het zwembad geopend is.'