Vier genomineerden voor Frits Kool aanmoedigingsprijs

REGIO • Zaterdag wordt in De Schaapskooi in Schoonrewoerd de eerste Frits Kool aanmoedigingsprijs uitgereikt.

De Frits Kool aanmoedigingsprijs is een initiatief van de Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden (WAV) van Den Hâneker.

Met deze nieuwe onderscheiding willen de leden het gedachtegoed van de vorig jaar overleden voorzitter Frits Kool uit Hei- en Boeicop levend houden. Kool kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Friesland.

Voor de tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs zijn er dit jaar vier genomineerden. Het zijn Marijke Booij van Booij Kaasmakers in Streefkerk, de familie Heikoop van De Groene Geer in Nieuwland, het echtpaar Jaap en Linda de Jong van de Hereford Hoeve in Lexmond en Stichting Vitaal Dorp in Everdingen, initiatiefnemers van het biologische landgoed Everstein.

Marijke Booij

Marijke Booij (33) is een jonge onderneemster, die de afgelopen jaren erin geslaagd is om de rauwmelkse kazen van het familiebedrijf Booij Kaasmakers in Streefkerk te vermarkten in de stad. "Ik ben acht jaar geleden in het bedrijf gekomen. Midden in de crisis, in een tijd dat boeren heel weinig verdienden met de melk. Juist in die tijd was het heel belangrijk om creatief te zijn." De melk voor de kazen wordt geleverd door twee 'buurboeren'. "Met het extra geld dat ze voor de melk krijgen, kunnen ze investeren in natuurbeheer."

Sinds een aantal jaren worden de rauwmelkse kazen van Booij Kaasmakers verkocht op de Rotterdamse Oogst, een boerenmarkt met een divers aanbod van seizoensproducten. Maar daar bleef het niet bij.

"Met ondernemers die we op de Rotterdamse Oogst hebben ontmoet zijn we de Fenix Food Factory begonnen, die hun ambachtelijke producten verkopen in een oude havenloods op Katendrecht." Booij Kaasmakers heeft er bewust voor gekozen om niet meer te produceren voor de wereldmarkt. "Op deze kleinschalige manier hebben we veel meer contact met de consumenten uit de stad. Daardoor ontstaat er ook veel meer begrip voor de boer."

Familie Heikoop

Peter en Saskia Heikoop van het Nieuwlandse boerenbedrijf De Groene Geer proberen op een eerlijke manier groenten, fruit, melk, vlees, kaas, eieren en andere levensmiddelen te produceren. Peter was net als Frits Kool een pionier. Ook hij was in de jaren tachtig al gekant tegen de manier waarop landbouwproducten op de wereldmarkt werden gedumpt.

Na zijn studietijd deed hij enkele jaren ontwikkelingswerk. In 1993 is hij gestart met het verbouwen van biologische groenten op het nog gangbaar werkende veehouderijbedrijf van zijn vader. Vanaf 1997 kon er volledig biologisch worden gewerkt.

"Bij ons op de boerderij krijgen de dieren zoveel mogelijk ruimte zodat ze 'tot op zekere hoogte'hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Alleen als het echt nodig is krijgen de dieren geneesmiddelen, het liefst homeopatische."

De dieren krijgen biologisch voer waarin geen genetisch gemanipuleerde grondstoffen worden gebruikt. "Wij willen laten zien dat het in Nederland mogelijk is om gezond en lekker voedsel te produceren zonder het milieu te schaden met chemische middelen."

Hereford Hoeve Lexmond

De Hereford Hoeve in Lexmond wordt gerund door Jaap en Linda de Jong. Ze verkopen biologisch vlees van hun eigen Hereford-koeien, een Engels vleesras.

Sinds tien jaar bieden Jaap en Linda georganiseerde dagbesteding aan voor circa tien tot twaalf ouderen per dag met een (beginnende) dementie of lichamelijke beperking. Deze dagbesteding is gericht op beleving van de boerderij, sfeer en contacten. Er zijn verschillende activiteiten mogelijk, zoals het verzorgen van de dieren, agrarische en tuinderij activiteiten. "Maar ook als bezoekers minder actief kunnen zijn bieden we de zorg die mensen nodig hebben", zegt Jaap.

Linda: "Bij ons op het erf grijpt alles logisch in elkaar: het biologische boeren, de natuur en de zorg voor de mens. Het belangrijkste is de middagmaaltijd, die gezamenlijk wordt klaargemaakt. Een moment dat we allemaal bij elkaar komen."

Stichting Vitaal Dorp Everdingen

Ook stichting Vitaal Dorp Everdingen, initiatiefnemer van 'Winkel en Zo' en de 'Tuinen van landgoed Everstein', is genomineerd voor de Frits Kool aanmoedigingsprijs. Landgoed Everstein is gelegen op een voormalige perenboomgaard langs de Lekdijk. Het landgoed is zo'n 6000 vierkante meter en omvat tevens een kas van ongeveer 1000 vierkante meter. Sinds de zomer van 2016 worden op het landgoed biologische groenten en fruit verbouwd.

Bij landgoed Everstein wordt bij de teelt van de boerenkool, de komkommers, de tomaten, de sla en de voorjaarsgroenten geen gebruik gemaakt van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Het mooie van het dorpsproject is dat het overgrote deel van de werkzaamheden wordt verricht door zo'n acht mensen met een verstandelijke beperking. "We noemen ze meewerkers", zegt begeleidster Liz Geurts. "Ze doen allerlei soorten werkzaamheden. Inzaaien, snoeien, spruiten uit de grond trekken. Maar ze zorgen met de bakfiets ook voor het vervoer van het landgoed naar de winkel aan de Graaf Florisstraat."