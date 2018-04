Geslaagde reünie OBS De Tweemaster in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De reünie die afgelopen vrijdag plaatsvond van OBS De Tweemaster in Nieuw-Lekkerland is goed bezocht en was heel gezellig.

In oktober 2017 ontstond het idee voor een reünie, nadat Jolanda Roos een schoolfoto uit 1980 van obs De Tweemaster plaatste op Facebook. Jolanda: "Ik denk dat ik namens iedereen kan spreken van een zeer geslaagde avond. Het was een cadeautje om elkaar weer eens te mogen zien na bijna 30 jaar."