Spectaculair openingsfeest bij Speeltuin Middelweg

NIEUW-LEKKERLAND • Honderden kinderen kwamen vrijdagmiddag 13 april naar Sporthal De Klipper om te genieten van een goochelshow van Goochelaar Jan.

De lachsalvo's daverden regelmatig door de zaal. Speeltuinvereniging Middelweg had een leuk programma in elkaar gezet om het 70ste speeltuinjaar in te luiden.

Voorzitter Pleun Meerkerk ontving na de show een cheque ter waarde van 849 euro uit handen van een medewerker van de Rabobank. Speeltuin Middelweg had meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne en dankzij de vele stemmen van Rabobank-leden was dit mooie bedrag voor de speeltuin.

Ook burgemeester Van der Borg kreeg na de show het woord, maar de kinderen hadden zichtbaar zin in de optocht naar de speeltuin, zodat de burgemeester zijn speech niet te lang kon maken. De plaatselijke band Nootvoorziening stond al klaar en een gezellige optocht begaf zich richting de speeltuin.

De burgemeester knipte het lint bij de poort door en kon maar net staande blijven toen er een stortvloed aan kinderen de speeltuin binnen rende.

In de speeltuin barstte het feest voor de kinderen los… een enorme stormbaan stond middenin de speeltuin en voor de kleine kinderen was er ook een springkussen. Ook was er voor alle kinderen iets lekkers. Veel kinderen, maar zeker ook (groot)ouders, genoten zichtbaar van het feest en de vrijwilligers van de speeltuin keken terug op een geslaagde opening.