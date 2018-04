Melkveehouders gaan duurzaam met GraanWaard

ALBLASSERWAARD • Een groep van 45 melkveehouders werd dinsdag 10 april in de Alblasserwaard bijgepraat over GraanWaard. GraanWaard is een project dat is ontstaan na een excursie van melkveehouders van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Alblasserwaard naar het akkerbouwbedrijf Novifarm in de Hoeksche Waard. Tijdens dit bezoek in 2017 bleek dat er behoefte was aan meer samenwerking tussen akkerbouwbedrijven en melkveehouderijbedrijven. Er werd een wederzijds belang gevonden in het uitwisselen van opgewaardeerd Hoeksche Waard graan met Alblasserwaardse rundveedrijfmest.

Dik Kruithof van akkerbouwbedrijf Novifarm licht toe. "In het bouwplan zijn granen een belangrijk gewas, we zien dat als een rustgewas voor de grond. Het rendement is alleen vrij laag. We zijn als bedrijf altijd op zoek naar het verkorten van de keten naar de consument van onze akkerbouwproducten, voorbeeld hiervan is de teelt van aardappelen die rechtstreeks worden geleverd aan frietketen Bram Ladage. GraanWaard is een korte 'voer-keten'."

Hierbij kan de akkerbouwer het graan verbouwen omdat dit goed is voor de bodem en kan de melkveehouder een deel van zijn sojagebruik vervangen door een opgewaardeerde graan-bron.

Nils den Besten, melkveehouder uit de Alblasserwaard, is de counterpart van Dik Kruithof in dit project. "Er is gekozen voor een behandeling van graan waardoor graan langer kan worden opgeslagen."

Er is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland in het kader van POP3 'samenwerken voor innovaties'. Dit om het project te helpen ondersteunen. In 2018 wordt de haalbaarheid van het idee getoetst. Op dit moment zijn er zes Alblasserwaardse melkveehouders die een proefproduct voeren. Als het voeren van dit product werkt kan mest worden uitgewisseld met Novifarm.

Dit levert het akkerbouwbedrijf extra waarde op en gebruikt de melkveehouder minder zetmeel en eiwit. Deze zetmeel en eiwitten worden uit bronnen gehaald die veel verder liggen dan de Hoeksche Waard. Door het graan uit de Hoeksche Waard te gebruiken, wordt er een regionale-voerkringloop gesloten.

In het najaar van 2018 worden de resultaten geëvalueerd, ook zal er dan duidelijkheid zijn of de subsidie wordt toegekend. De bedoeling is dat het plan grootschaliger worden opgepakt voor 2019. De definitieve toekenning van de Zuid-Hollandse subsidie speelt hierin ook een rol.