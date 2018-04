Nieuwe airco voor dorpshuis 't Wingerds Hof in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Dorpshuis 't Wingerds Hof in Wijngaarden krijgt deze weken een nieuwe airconditioning.

De werkzaamheden worden eind deze week afgerond. "Vier jaar geleden is ervoor gekozen om geen airco mee te nemen in de nieuwbouw van 't Wingerds Hof", vertelt beheerster Janine Aantjes. "Daar was toen geen geld voor. We merkten echter al snel dat het één van de weinige minpunten was aan het gebouw."

"Bij warm weer werd de temperatuur echt te hoog, zeker als je met een honderd gasten in de grote zaal zat. Met de nieuwe airco is de temperatuur beter op niveau te houden, ook bij kleine groepen. Het systeem heeft een dubbele werking en kan de ruimtes ook snel verwarmen."

Uitdaging

De beslissing om alsnog een airco te installeren was niet moeilijk te nemen; de uitdaging er voldoende geld voor binnen te halen was een grotere drempel. Via instanties als het Oranje Fonds werden euro's binnengehaald. "Het dorp zelf heeft belangrijke bijdragen geleverd. Zo zegde de rommelmarktcommissie voor een aantal jaren een deel van de opbrengst toe en kregen we giften van de ijsclub, de kerk en de biljartvereniging. Het is mooi om te zien hoe 't Wingerds Hof door het dorp wordt gedragen."

Ook bij de gemeente Molenwaard staat nog een verzoek uit. Uiteindelijk is de financiering binnen een maand rondgekomen.

Voorspoedig

Het gaat trouwens voorspoedig met het dorpshuis. Janine: "Er zit nog steeds een stijgende lijn in het aantal boekingen. Vele gasten, lokaal en regionaal, weten ons te vinden voor diverse activiteiten. De landelijke omgeving, het gemak van het parkeren en het trapveld achter 't Wingerds Hof waar de jeugd kan spelen geven vaak de doorslag om voor ons te kiezen."