GIESSENLANDEN • Op woensdag 25 april neemt waarnemend burgemeester Werner ten Kate afscheid van de gemeente Giessenlanden.

Na vijf jaar burgemeesterschap verhuist hij met zijn gezin naar zijn geboortestreek en gaat als programmamanager aan de slag bij de provincie Drenthe.

Het gemeentebestuur van Giessenlanden nodigt u van harte uit voor dit informele afscheid op woensdag 25 april.

Belangstellenden zijn welkom van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Til in Giessenburg. Deze uitnodiging is uiteraard ook bedoeld voor de inwoners, ondernemers, relaties, enzovoorts, die de burgemeester nog gedag willen zeggen.

Gemeenteraad

De gemeenteraden en colleges van Giessenlanden en Molenwaard nemen op donderdag 19 april al afscheid van burgemeester Werner ten Kate tijdens een buitengewone raadsvergadering. Deze vergadering begin om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoornaar. Tijdens de vergadering zal een aantal personen burgemeester Ten Kate toespreken. Het laatste woord is aan de vertrekkende burgemeester zelf.