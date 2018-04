Filmfestival Gorinchem groeit in kwaliteit

GORINCHEM • Diversiteit en indrukwekkende verhalen van internationale films kenmerkten dit weekend de tweede editie van het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG).

"We hebben geïnvesteerd in kwaliteit, het persoonlijke en sfeervolle karakter van ons festival", vertelt festivaldirecteur Anika van der Kevie verheugd.

"Het is fantastisch dat nationale én internationale gasten de vesting van Gorinchem weten te vinden voor het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG). We halen met dit festival de wereld naar Gorinchem", spreekt Van der Kevie. "We hebben dit jaar ingezet op meer diversiteit en kwaliteit met behulp van nationale en internationale gasten en de bijzondere verhalen die zij met zich mee naar de Gorcumse theaters brengen. Dat heeft grote indruk gemaakt op de bezoekers."

Internationaal

De tweede editie van het filmfestival verwelkomde wederom zo'n tweeduizend bezoekers vanuit zowel (regio) Gorinchem als heel Nederland én het buitenland. Zo was Pamela Hack, Deputy Consul General van het Amerikaanse consulaat, te gast bij de film The Florida Project. Indrukwekkend was ook de aanwezigheid van hoofdrolspeler Tobias de Ronde en zijn vader, tevens regisseur, Alex de Ronde van de documentaire 'Doof Kind'. "Het is schitterend dat zoiets in zo'n mooie en pittoreske stad als Gorinchem mogelijk is. De kwaliteit van dit festival is enorm hoog", complimenteerde Alex de Ronde het festival.

Theater Peeriscoop en Theater 't Pand verwelkomden eveneens internationale gasten.Regisseur Maciek Bochniak en producent Mikolaj Pokromski van de film Ethiopiques spraken in Peeriscoop. Bij The Wound in 't Pand was producent Trent aanwezig.Van der Kevie: "Het is geweldig dat regisseurs, producenten, acteurs én bezoekers de moeite nemen om het vliegtuig of de trein te nemen naar Gorinchem om bij het IFFG te zijn. Daar zijn we enorm trots op."

Indrukwekkend

Lovende reacties waren er voor bijvoorbeeld 'Doof Kind', 'The Insult' en 'What will people say'. Deze films boden de mensen veel stof tot nadenken en napraten. Maar vrijdagavond maakte ook de openingsfilm Zagros, over een schaapsherder uit Koerdistan die zijn vrouw achterna reist naar België, al diepe indruk op de genodigden. Regisseur Sahim Omar Kalifa was aanwezig om zijn aangrijpende film tekst en uitleg te geven.

"De films gaan over emoties die overal ter wereld zijn: liefhebben, lijden, maar ook strijdlust. De films zorgen voor begrip voor elkaar en andere culturen", sprak Marc Boonen, directeur van het Belgische filmfestival MOOOV, bij de opening.

Welke film de meeste indruk heeft gemaakt, moet blijken uit de publieksprijs. Bezoekers mochten dit jaar hun stem uitbrengen op elke film. Welke film dit jaar de meeste lof oogstte bij de filmliefhebbers zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Schoolvoorstellingen

Dat het IFFG voor jong en oud is, bleek al in het weekend, maar zeker op maandag. Toen vulde Theater de Vijfzinnen zich met honderden jongeren voor de schoolvoorstellingen. "Ook het onderdeel 'IFFG Educatief' blijven we ontwikkelen. Na dit weekend verheugt de organisatie zich op de volgende IFFG-activiteiten en de bekendmaking van de data van het volgende festival in 2019", besluit Van der Kevie.