Pinksterpad; wandeling met interessante tussenstops

NIEUW-LEKKERLAND • Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, organiseert Keerpunt uit Nieuw-Lekkerland voor de tweede keer het Pinksterpad; een wandeling voor jong en oud.

Deelname is gratis, opgeven onnodig. De routes voeren door het dorp en langs de molens. Op rustpunten wordt koffie, thee of een versnapering verstrekt.

De werkgroep Pinksterpad, uit vier verschillende kerken, heeft met enthousiasme voor de tweede keer dit evenement willen organiseren.

Er zijn twee verschillende routes, van zes en twaalf kilometer. Beide zijn rolstoelvriendelijk. Na een korte uitleg kan ieder voor zichzelf of samen de route lopen. Er zijn tussenstops bij drie kerkgebouwen in het dorp en één in Kinderdijk op de lange route. Bij elke stop is iets te horen, zien en/of te proeven. De korte wandeling kunnen kinderen prima lopen.

Het thema is dit jaar 'Pinksteren en Oud & Nieuw op één dag'. "Vroeger was alles anders maar ook beter? Dit kan je terug zien in de natuur en de omgeving. Maar ook in het dagelijks leven. Soms moet je opnieuw beginnen en een andere weg kiezen. Dat willen we laten zien", vertelt de organisatie.

Onderweg staan er borden met een oude foto met uitleg, wat letters en een rebus. Deze vormen samen een slagzin. Aan het eind van het pad hebben de deelnemers dit waarschijnlijk op kunnen lossen.

Vorig jaar was de wandeling een succes, er liepen 250 wandelaars mee. Gehoopt wordt op nog meer deelnemers dit jaar. Start om 13.00 uur in de Maranathakerk aan de Mattenbies. Parkeren is toegestaan op het terrein van Aldi.