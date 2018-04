Jubilarissen bij muziekvereniging Euphonia Meerkerk

Weer winst Christiaan van Rees, Jens Bassa over de kop

REGIO • De tweede NK-jeugdkwalificatiewedstrijd in Alphen a/d Rijn leverde Christiaan van Rees (Groot-Ammers) in categorie 6 de overwinning op. Zijn JvA-ploeggenote Anna van der Meiden (Heukelum) werd tweede en was het beste meisje.