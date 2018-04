Alblasserwaardse jeugd in actie tegen armoede

GOUDRIAAN • Kou lijden, onveilig zijn en slecht slapen: het is voor dakloze jongeren realiteit. Met een 'Nacht zonder Dak' kan Alblasserwaardse jeugd helpen.

Het Slingeland Festival van Hart voor de Waard houdt van 22 op 23 juni bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan een 'Nacht zonder Dak'. Jongeren kunnen die nacht slapen in een krotje van plastic en karton om zo te ervaren wat het betekent dakloos te zijn.

Voor Tear

Deelnemers wordt gevraagd zich te laten sponsoren voor Tear, een organisatie die wereldwijd hulp biedt aan armen, via organisaties en kerken ter plaatse. Wie voor Tear het meeste sponsorgeld ophaalt, wint een prijs. De activiteit heeft een dubbel doel: geld bijeen brengen voor (straat)jongerenprojecten van Tear én bewustwording van deelnemers. Meer informatie over deze projecten is te vinden op http://www.nachtzonderdak.nl. Op deze site komen ook alle deelnemende groepen te staan en is te zien hoeveel sponsorgeld er bijeen is gebracht.

Een van de organisatoren is Marieke Bor uit Goudriaan. Enthousiast vertelt ze: "We hebben met de jeugdgroep van onze kerk twee keer een 'Nacht zonder Dak' gehouden. Ze vonden het schitterend."

Koud

De eerdere nachten waren ook een uitdaging. "Er waren jongeren die het zo koud hadden dat ze ons smeekten of ze bij ons kampvuur mochten komen zitten. Dat mocht natuurlijk niet; ze moesten ervaren wat het betekent om geen dak boven je hoofd te hebben. Tijdens de komende Nacht zonder Dak hopen we op een warmere nacht. Verder hebben we een programma met spellen, gaan film kijken op een groot scherm, steken een kampvuur aan en hebben een serieus programma over het leven van straatjongeren."

Vrijwilligers nodig

Kerken in de Alblasserwaard kunnen jeugdgroepen aanmelden, maar ook individuele tieners mogen dat doen. Marieke: "Naast jongeren hebben we vrijwilligers nodig die willen helpen met praktische zaken. Dus als mensen het een leuke actie vinden maar al te oud zijn, dan kunnen ze toch nog meedoen. Verder zoeken we nog sponsors voor de organisatie, bijvoorbeeld voor de huur van een groot scherm voor de filmvertoning."

Tijden

Nacht zonder Dak begint op vrijdag 22 juni om 19.00 uur en duurt tot zaterdagochtend 23 juni 7.00 uur. Deelnemers moeten zelf hun slaapzak en luchtbed meebrengen en warme kleding wordt aangeraden.

Festival

Op 23 juni starten ook de andere activiteiten van het festival. Op zondagmiddag 24 juni is er op de parkeerplaats van de Slingelandse Plassen een kerkdienst in de open lucht. Dan wordt de opbrengst van de Nacht zonder Dak bekendgemaakt.

Leeftijden

Meer over het festival is te vinden op: https://www.hartvoordewaard.nl/. De doelgroep van de Nacht zonder Dak bestaat uit jonge tieners uit groep acht tot en met vijftienjarigen. Deelname kost 5 euro, voor drinken, snack en ontbijt. Aanmelden via: mariekebor@gmail.com (06-33834727).