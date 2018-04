CBS de Zaaier in Wijngaarden wordt omgetoverd tot Restaurant Proeflokaal

WIJNGAARDEN • In het afgelopen schooljaar hebben de kinderen van groep 5 tot en met 8 leren koken onder leiding van het kookteam van Wingkidoe.

Doel hiervan was om de kinderen kennis te laten met en hoe diverse soorten groenten, vlees en fruit kunnen worden bereid tot een heerlijk driegangenmenu. Naast de bereiding van de maaltijden hebben de kinderen ook geleerd een tafel correct te dekken.

Het idee om opa, oma, buurvrouw, buurman of papa en mama uit te nodigen in ons Proeflokaal op vrijdag 13 april werd al snel geopperd. De gymzaal van CBS de Zaaier werd omgetoverd tot een heus restaurant en was volledig volgeboekt. Maar liefst 66 mensen reserveerden een plaats. Een groot succes!

In totaal 31 kinderen hebben samen met de vrijwilligers van de Wingkidoe de handen uit de mouwen gestoken. Tafels dekken, voor- en hoofd- en nagerechten bereiden, bediening, spoelkeuken, enzovoorts.