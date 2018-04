Zonnebloem-gasten op bootreis

GORINCHEM • De Zonnebloem-afdelingen Gorinchem, Zederik en Lingewaal organiseerden zaterdag 14 april voor haar gasten de jaarlijkse bootreis.

Al om negen uur voeren de gasten via het Merwedekanaal, de Merwede op. De koers was zuid-oost en dus bleek later dat de route via de Afgedamde Maas, de Bergse Maas, de Biesbosch en de Boven-Merwede gevaren werd. Aan boord van de Zilvermeeuw waren zeventien vrijwilligers druk in de weer om de 173 gasten een aangename dag te bezorgen.

Uit de reacties van de opvarenden bleek dat dat heel goed gelukt was. "Ik heb genoten. Heerlijk om er een dag helemaal tussenuit en gezellig onder de mensen te zijn. En we hebben ook nog eens heel lekker gegeten," aldus een blije deelnemer.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die door een fysieke handicap in een sociaal isolement dreigen te raken. Kern van de activiteiten van de vrijwilligers is het organiseren van activiteiten gedurende het hele jaar en het met regelmaat bezoeken van de gasten. Wie een steentje wil bijdragen aan dit vrijwilligerswerk kan bellen naar Angela Sanders via 0183-635272.