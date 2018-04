Nominatie Goed Gezien Goed Bekeken voor 'Vereniging van het Jaar'

REGIO • Goed Gezien Goed Bekeken heeft zich genomineerd voor de verkiezing Vereniging van het Jaar in de categorie 'Cultuur'. Om deze verkiezing te winnen roept Goed Gezien Goed Bekeken nu iedereen op om te stemmen via www.verenigingvanhetjaar.nl.

Op deze website staat het verhaal, waarmee ze zich genomineerd hebben. Voor de winnende vereniging, maar ook voor de stemmers zijn diverse gave prijzen te verdienen.

Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en LKCA samen met de Rabobank. De verkiezing heeft als doel de kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Deze verenigingen zijn heel bijzonder en dat mag gezien worden!.

Matzy van Harten over Goed Gezien Goed Bekeken: "Wij zijn een club voor amateurkunstenaars; al die mensen die aan de keukentafel, op hun zolderkamers en in schuurtjes bezig zijn met beeldende kunst: tekenen, schilderen, fotograferen, beeldhouwen, textielkunst, enzovoorts. Onze vereniging wil laten zien wat deze mensen allemaal voor moois maken. Dat doen we door jaarlijks de amateurkunsttentoonstelling te organiseren, maar ook door samenwerking met zes locaties waar onze leden hun kunst mogen laten zien. Verder organiseren we workshops en lezingen, gaan naar musea en doen mee met IkToon. In oktober/november kunnen scholen meedoen met het Scholenproject. Jaarlijks doen zo'n 350 kinderen hieraan mee. Fantastisch toch?"

De clubs met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden beloond met mooie prijzen zoals Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten.

Voor de mensen die hun stem uitbrengen zijn er mooie prijzen te verdienen: kaartjes voor sportwedstrijden, festival Lowlands, muziekoptredens in Tivoli-Vredenburg, kledingpakketten van Team NL of overnachtingen op Papendal. Wil je ook kans maken op één van deze prijzen? Ga naar www.verenigingvanhetjaar.nl en stem ook op Goed Gezien Goed Bekeken

Zie voor meer informatie: www.verenigingvanhetjaar.nl. Informatie over Goed Gezien Goed Bekeken vind je op www.goedgezien-goedbekeken.nl.