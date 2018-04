COC stuurt politici Vijfheerenlanden suggesties voor een kleurrijke gemeente

VIJFHEERENLANDEN • Het bestuur van COC Midden-Nederland heeft alle politici van Vijfheerenlanden suggesties gestuurd voor een 'kleurrijke gemeente'. Het COC vraagt hiermee in aanloop naar de verkiezingen in deze nieuwe gemeente op 21 november aandacht voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).

Het document 'Suggesties voor een kleurrijke gemeente Vijfheerenlanden' werd verzonden aan alle huidige raadsleden en griffiers van de drie gemeenten die straks de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaan vormen. De gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam vormen vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Het document werd verstuurd als vervolg op de eerdere actie van het COC voor het hijsen van de regenboogvlag op Coming-Out Dag, jaarlijks op 11 oktober. Het document beschrijft op diverse thema's suggesties voor het verkiezingsprogramma ten bate van LHBTI-inwoners. De suggesties moeten bijdragen aan een kleurrijke gemeente waar het voor LHBTI's prettig en veilig wonen, werken en leven is. Het document is tot stand gekomen met ondersteuning van Movisie.

"Ik ben heel benieuwd of de aankomende politici van Vijfheerenlanden bereid zijn om met onze suggesties aan de slag te gaan. In Vianen is recent al een mooie eerste stap gezet met het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag, maar we rekenen inmiddels op een volgende stap! De komende campagneperiode zullen we ons vaker later zien en horen in deze nieuwe gemeente", aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.