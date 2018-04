Gorinchemse toneelvoorstelling in top 3 van theaters in Nederland

GORINCHEM • Eind januari van dit jaar ging de nieuwe voorstelling van Fred Delfgaauw, Paradijsvogels, in première en nu al is deze bijzondere voorstelling terug te vinden in de top 3 van de toonaangevende website www.theatersinnederland.nl in de categorie Toneel.

Op nummer 1 staat de meest veelbelovende voorstelling voor het nieuwe seizoen: Judas. Dit stuk gaan in september van dit jaar in première. Op nummer 2 staat de meest bijzondere productie: La Superba. Een muzikale en theatrale reis door Genua, naar een boek van Ilja Pfeijffers. Op nummer 3 staat Fred Delfgaauw met de hoogst gewaardeerde voorstelling. Paradijsvogels scoort maar liefst 4,8 sterren van de maximaal te behalen 5.

Paradijsvogels is dit seizoen nog maar op een paar plaatsen te zien: op 2 mei in de kantine van Walhalla in Rotterdam, op 17 mei in Theater De Lampegiet in Veenendaal en op 18 mei in de Agnietenhof in Tiel .

Voor het nieuwe seizoen zijn data vastgelegd waarop Paradijsvogels ook in Gorinchem te zien zal zijn en daar kunnen binnenkort kaarten voor worden besteld. Op 27, 28 en 29 september staat Delfgaauw met Paradijsvogels op zijn eigen planken van Theater Peeriscoop.

"In ieder geval overheerst een zeer tevreden gevoel over de eerste speelronde van de nieuwe voorstelling en deze top 3 notering is een mooie kroon op het werk", aldus Delfgaauw.