Eigen winkel MeHoRo in Meerkerk

MEERKERK • Stichting MeHoRo heeft sinds kort een eigen winkel. Aan de Zouwendijk 53 in Meerkerk verkoopt de stichting elke laatste zaterdag van de maand brocante, vintage en tweedehands artikelen.

Zeker zo belangrijk: de vrijwilligsters Coby de Gans, Sijlia van Zandwijk en Esther de Gans zorgen ervoor dat het altijd gezellig is. "Er staat koffie en koek klaar, dus als je even lekker wilt zitten, ben je van harte welkom", lachen ze. De nieuwe winkel van MeHoRo is gevestigd in een loods, eigendom van de familie De Gans. Voorheen was hier de Boelmarktwinkel gevestigd. Spullen van de jaarlijkse Boelmarkt in Meerkerk werden er verkocht. "Zij zijn verhuisd naar een andere locatie en zeiden dus de huur op. Wij kregen zo de kans om hier vanuit MeHoRo een eigen winkel op te zetten."

De spullen zijn afkomstig van gulle gevers. Stichting MeHoRo transporteert een deel daarvan naar Hongarije en Roemenië, verkoopt ze daar en gebruikt de opbrengst om daar allerlei goede (diaconale) doelen te steunen. "Een deel is niet geschikt voor transport, zoals Nederlandse boeken en spellen en spiegels", legt Coby uit. "We verkochten die eerder al op markten en één keer per jaar tijdens een wintermarkt. Maar dat kostte veel tijd en energie. Met een eigen winkel is dat veel gemakkelijker en praktischer."

Kinderziekenhuis

De opbrengst van de verkoop uit de winkel krijgt overigens een specifiek doel: het Bethesda kinderziekenhuis in Boedapest. "Het is het enige christelijke kinderziekenhuis in Hongarije. Er liggen kinderen met onder meer kanker en ernstige brandwonden."

Zoals gezegd staan in de winkel brocante, vintage en tweedehands artikelen klaar. Het is een ideale plek om rond te snuffelen tussen alle mogelijke soorten spullen, van praktisch tot decoratief. Coby: "Ze zijn onder meer afkomstig uit inboedels van mensen die overleden zijn. Wij krijgen dan het aanbod om alles wat er in huis staat mee te nemen. Laatst kregen we nog zeshonderd boeken aangeboden. Wij zijn daar heel blij mee en het zorgt ervoor dat honderd procent van de opbrengst van de winkel naar het kinderziekenhuis gaat."

Hard nodig

Stichting MeHoro is opgezet vanuit de drie kerken in Meerkerk en zet zich al jaren in voor het ondersteunen van de armste inwoners van Hongarije, Roemenië en binnenkort ook Oekraïne. Dat is nog steeds hard nodig, onderstrepen de bestuursleden Gerard de Gans en Bert van Zandwijk. "Het minimumloon ligt heel laag en een sociaal vangnet is er amper. Daarnaast is er veel corruptie. Vandaar dat wij alleen via plaatselijke kerken en vertrouwde contactpersonen werken, zodat we weten dat onze steun op de goede plek terechtkomt."

Geurt Mouthaan