GIESSENBURG • Alle wegen naar Welkoop Giessenburg zijn volgende week weer open. Reden voor Adriaan Ritmeester, sinds 1 januari ook eigenaar, om zaterdag 21 april een feestelijke dag vol activiteiten voor jong en oud te houden.

Lange tijd zorgden de werkzaamheden aan de Peursumseweg ervoor dat de vestiging van Welkoop in Giessenburg via die route niet bereikbaar was. Een deel van de klanten moest maandenlang omrijden. "Dat de Peursumseweg weer open is, is de belangrijkste aanleiding voor een dag vol activiteiten", vertelt Adriaan Ritmeester.

"Daarnaast nemen we die dag ook de nieuwe afdeling aan de zijkant van de zaak in gebruik. Dat was eerst een opslag, maar dat hebben we vernieuwd. De klanten kunnen daar terecht voor onder meer regentonnen, dierenverblijven en kruiwagens."

Maaltijd voor honden

Zaterdag 21 april zijn belangstellenden van 9.00 tot 17.00 uur welkom. Zij kunnen dan, naast de aanbiedingen van Welkoop Giessenburg, rekenen op een scala van activiteiten. Een van de meest in het oog springende is een gedekte tafel voor honden. De trouwe viervoeters kunnen de hele dag aanschuiven om te eten van en te drinken uit borden en glazen. "Dat wordt heel bijzonder", lacht Adriaan.

Gratis poffertjes

Van 11.00 tot 15.00 staan er gratis poffertjes klaar. "Diezelfde uren kan er op een pony gereden worden. Voor de jongsten hebben we ook een kleine kinderboerderij met allerlei dieren. Er zijn jonge kuikens, die dezelfde dag of een dag eerder zijn uitgekomen en onder een warme lamp zitten."

Er is ook een bijzondere quiz. Er staan negen emmers met inhoud, variërend van potgrond tot boomschors, klaar. "Ze kunnen raden wat erin zit en maken kans op een cadeaubon van 20 euro. Wie trouwens 15 euro of meer besteedt krijgt een special goodiebag: een bouwemmer met inhoud."

Zakje grond

Bezoekers kunnen met een zakje grond uit hun eigen tuin langskomen om dit te laten testen. "We kijken dan bijvoorbeeld of er meer bemesting of kalk nodig. Daarnaast bieden we de service dat mensen hun klantenkaart kunnen activeren; normaal moet dat thuis. En er staat gratis koffie en thee klaar!"