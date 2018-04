Lach en traan bij filmpremière vv De Zwerver

KINDERDIJK • Sportpark De Schans in Kinderdijk stond zaterdagavond 14 april in het teken van de première van de film over voetbalvereniging De Zwerver. Een avond met een lach en een traan, maar bovenal een avond waarop de aanwezigen nog een beetje meer verliefd zijn geworden op de club uit het beroemde molengebied.

De honderden belangstellenden werden op een heuse rode loper ontvangen, waarna zij door fotograaf Peter Lodder werden gefotografeerd voor een speciaal voor de gelegenheid ontworpen filmwand. De avond werd geopend met een sneak preview, waarna René Struijs namens het bestuur van de club alle aanwezigen welkom heet.

Patrick Visser, speler van de club én maker van de film, nam vervolgens het woord om het een en ander te vertellen over de totstandkoming van de film. Hij gaf vervolgens het startsein van de film, die de kijkers meenam in de geschiedenis van de club en de vele successen. Ook werd de belangrijke rol van vrijwilligers en de unieke ligging van het sportpark uitgelicht.

Ook werd er een traantje weggepinkt als oud-speler Gerrit Lodder in de film aan het woord komt over het debuut van zijn kleinzoon in het eerste elftal. Diezelfde tranen zijn snel weg als de markante rijschoolhouder Bertus De Zwart een smakelijke anekdote vertelt over een oud-trainer van de club die allergisch was voor gras. Het publiek smulde er zichtbaar van.

Na de 40 minuten durende film volgde er een daverend applaus voor de makers van de film en reikten Jort van Meerkerk en Patrick Visser namens Visser Media & Design de eerste exemplaren uit aan een aantal vrijwilligers. Een mooi slotstuk van een gedenkwaardige avond aan de Schansweg in Kinderdijk.

Belangstellenden kunnen de film aanschaffen bij de Zwerver en via de Facebook-pagina van de club.