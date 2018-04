Stichting De Oranjevriend al 30 jaar een begrip in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Elk jaar wordt er weer flink uitgepakt rondom Koningsdag in Groot-Ammers. Ook dit jaar vinden de feestelijke activiteiten plaats; van 26 april tot en met 4 mei. Voor Stichting De Oranjevriend is het extra feestelijk, de stichting bestaat namelijk dertig jaar.

In 1945 was overigens al de eerste optocht in Groot-Ammers, de kartrekkers toen de tijd waren onder andere Nijs de Vos en de heer Frederikse. In 1978 hadden, naast het toenmalige Oranjecomité, Teus van de Grijn en Kees Rietveld het idee om nog meer oranjeactiviteiten te organiseren in het dorp om de dag van Hare Majesteit de Koningin te vieren.

Vanaf dat moment breidden de activiteiten zich alsmaar uit totdat in 1988 de overstap gemaakt moest worden naar een stichting: De Oranjevriend die in opdracht van de gemeente Liesveld, dit in verband met regels en verzekeringen.

In het jubileumjaar 2018 wordt er uitgepakt met verschillende kinderactiviteiten, waaronder een obstacle run en een kindermiddag, bingo, tentdienst, praiseavond, feestavonden met de Bolle Jan show, Radio 538 en Wolter Kroes die ook zijn 30-jarig jubileum op de planken viert.

"Mooi dat het dit jaar precies samenvalt met de grote vijfjaarlijkse optocht", melden de bestuursleden van De Oranjevriend. "Wij hebben al een kijkje mogen nemen en we kunnen vertellen dat onze dorpsgenoten er weer veel werk van maken! Dat is ook waar we het van moeten hebben, wij kunnen van alles verzinnen, maar de feestweek valt of staat met medewerking van onze dorpsgenoten, als bezoeker als deelnemer of als vrijwilliger."

Op de hoogte blijven van het volledige programma en alle oranjeactiviteiten kan via www.oranjevriend.com of op Facebook.

Bestuur 1988 v.l.n.r. Arie Jacob Brokking- Piet Prins- Voorzitter, Teus v.d. Grijn- Kees Kooyman en Ap Janse. Zittend Piet Veersteeg- secretaris, Hannelies van Andel -Betty Slob en penningmeester Piet Kortleve.

Bestuur 2018 v.l.n.r. Tonja van Namen – Martin Boon – Melissa v.d Grijn – secretaris, Hessel vd Vlies – Voorzitter Bram van Wijk – Peter Kortlever. Zittend Margriet v.d Werken – Manon v.d Maas en penningmeester Nees de Vos