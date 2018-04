Veel blije gezichten bij toertocht Kids and Cars

PAPENDRECHT/ALBLASSERDAM/BLESKENSGRAAF • Veel blije (kinder)gezichten afgelopen zaterdag tijdens de vijfde Kids and Cars door de Alblasserwaard.

Kids and Cars is een toertocht die door Tafelronde 140 Papendrecht werd georganiseerd, met een groot aantal exclusieve (sport)auto's waarbij kinderen die het minder goed hebben en kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten verblijven (om welke reden dan ook) als passagier meegenomen werden. De rit voerde door het westelijk deel van de Alblasserdam, met tussenstops in Sliedrecht en Bleskensgraaf. Papendrecht was finishplaats van de vijfde Kids & Cars.

De (financiële) meeropbrengst van de tocht komt volledig ten goede aan een goed doel. Voor de editie van dit jaar is dat de KanjerKetting. Voor deze stichting was er een cheque ter waarde van 10.000 euro.

De KanjerKetting is opgezet als beloningssysteem voor kinderen met kanker. De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware behandeling en kinderen kijken uit naar hun kleine, kleurige beloning. Maar de KanjerKetting is meer. De Kanjer- Kralen maken letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo ongrijpbaar is.

Voor de Stichting Ambulancewens was er een cheque van 2000 euro. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag en is iedereen enorm dankbaar voor zijn bijdrage.

Foto's van de finish op de Veerpromenade in Papendrecht zijn te bekijken op https://flic.kr/s/aHsmhHCxwW.