Petanque Meerkerk blij met nieuwe baan aan Burgemeester Sloblaan

MEERKERK • Wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik opende zaterdagmorgen de nieuwe Jeu de Boulesbaan in Meerkerk. Onder het toeziend oog van een trots bestuur van Petanque Meerkerk.

Voor de oude baan was op het Raadhuisplein, door een grondige renovatie, geen plaats meer. "De overleggen hebben meer tijd gekost dan de aanleg van deze prachtige baan aan de Burgemeester Sloblaan", grapte Van Middelkoop.

Goed alternatief

Voorzitter Jesse van der Wal van de lokale Jeu de Boulers kon de kwinkslag van de bestuurder wel waarderen. "We vinden het nog steeds jammer dat er voor ons geen plek was op het plein. Maar dit is een goed alternatief en ook midden in het dorp. Bovendien voldoet de baan aan de richtlijnen van de bond en is hij voorzien van meerdere lagen, met een uitstekende afwatering."

Samen met Peter Aanen en Kees Verkerk, beoefenaars van het eerste uur, gooide het bestuur de eerste boules.

Toernooi

Voor het op zaterdag 30 juni te houden Open Meerkerk Petanque toernooi wijkt Van der Wal cs wel uit naar het nabij gelegen Raadhuisplein. "In samenwerking met de lokale ondernemers, maar zeer zeker ook sponsor Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, hopen we op 200 deelnemers. We zijn blij met de cheque van 1250 euro", liet Van der Wal, zelf lid van de jongerenraad van de bank, weten. "Onder andere met die steun kunnen we een leuk toernooi organiseren."

Voor info deelname aan Open Meerkerk Petanque: kijk op Facebookpagina en de binnenkort te openen website.