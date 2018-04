Liefde voor de Lek verbeeld in waterverf

VIANEN/LEXMOND • Als hij over de dijk fietst, is Gerard van Straten (74) altijd alert op mooie taferelen om te schilderen. Vanaf vrijdag exposeert hij zijn aquarellen in de Grote Kerk, de hele zomer lang.

Tekenen heeft Van Straten altijd al graag gedaan. "In mijn werk gebruikte ik in plaats van taal vaak schetsen om snel iets duidelijk te maken op technisch gebied. Ik ben nog steeds bij dat ik na de lagere school een klassieke tekenopleiding heb gevolgd, die was opgezet door bedrijven die behoefte hadden aan tekenaars. Op zaterdagmiddag en -avond leerden we technisch handschetsen, zonder liniaal of passer."

Waterverven

Na zijn pensionering had hij daar nog steeds veel plezier van: "Ik hoefde minder na te denken over de juiste verhoudingen en perspectieven en kon me concentreren op het aquarelleren. Vroeger noemden we dat trouwens gewoon waterverven", glimlacht hij.

Ary Baggerman

Op de lagere school werd zijn tekentalent al opgemerkt en kreeg hij les van kunstenaar Ary Baggerman uit Vianen, best bijzonder voor de jaren vijftig. Zijn werkzame leven afgesloten, ging Van Straten in de leer bij aquarelschilders, volgde workshops en sloot zich aan bij kunstenaarsclubs.

En nu staat het werk van Gerard van Straten de hele zomer in de schijnwerpers in de Grote Kerk van Vianen, tijdens de zomertentoonstelling die de werkgroep Kerk en Kunst jaarlijks organiseert.

Kunstroute

Dat komt zo: in 2015 was er voor het eerst een kunstroute in Lexmond, waaraan Van Straten deelnam. "Dat was leuk, bezoekers waren enthousiast omdat veel van mijn werk over de streek gaat en dus herkenbaar is."

Kopen

De Lexmonder werd vervolgens gevraagd voor de Open Atelierroute in Vianen van 2016. "Tot die tijd plakte ik nooit een prijsje op mijn werk. Ik wilde het liefst alles zelf houden, maar op een gegeven moment is je huis natuurlijk vol. Tijdens die atelierroute kwam er na een half uur al iemand die een schilderij van mij wilde kopen. Ze vroeg ook of ik in 2018 in de Grote Kerk wilde exposeren. Dat was nog zo ver weg, ik dacht: daar hoor ik niks meer van."

Niets was minder waar; degene die het eerste werk kocht was de voorzitter van de werkgroep Kerk en Kunst en ze herinnerde Van Straten graag aan zijn toezegging.

Langs de Lek

Het thema van de expositie, 'Langs de Lek', sluit goed aan bij het waterjaar dat Vianen heeft uitgeroepen. "Ik schilder nu extra veel lokale onderwerpen vanwege de expositie. Er komen zo'n dertig werken te hangen", vertelt Van Straten. De Voorstraat in vroeger tijden, de stadspoort, de uiterwaarden. Maar ook maritieme taferelen, die zijn liefde voor varen verraden.

Schoonheid

In het lichte huis aan de Lek waar hij met zijn gezin al meer dan veertig jaar woont, zit de amateur-kunstenaar vooral in de wintermaanden soms hele dagen te schilderen. "Ik houd van deze streek. Als dat niet zo zou zijn, zou ik de schoonheid ervan ook niet zien. Als we wandelen of fietsen, ben ik altijd alert en maak ik veel foto's. Ter plekke schilderen, buiten, doe ik niet vaak. Dat is met waterverf lastiger dan met acryl of olieverf. Bij aquarel is het mengen en verlopen van de verf bepalend voor het slagen van je schilderij. Dat heb je thuis makkelijker in de hand. En in de winter heb ik meer tijd om te schilderen, dus dan pak ik er soms een foto bij die ik een half jaar eerder al heb gemaakt."

Prullenbak

Hij vervolgt: "Het opzetten op het doek duurt meestal een paar dagen. Daarna zet of hang ik het in het zicht en bekijk ik het dagelijks. Soms verander ik dan nog iets, tot het helemaal naar mijn zin is." Met gevoel voor relativering: "Maar ik gooi ook weleens iets gelijk in de prullenbak hoor!"

Wit

Eén van de grootste uitdagingen vindt Van Straten het wit. Het geheim: "Bij aquarelleren gebruik je geen witte verf, maar het wit van het papier. Dat moet niet verloren gaan. Best lastig hoor, maar als het lukt, behoudt een schilderij de spontaniteit die ik zoek."

De zomerexpositie in de Grote Kerk wordt vrijdagavond officieel geopend. Daarna zijn de werken te zien tot half oktober op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13:30-16:00 uur.

www.grotekerkvianen.nl