Muziekscholen uit Lekkerland en Arkel gaan samen verder

REGIO • Muziek- en Cultuurcentrum Forte uit Nieuw-Lekkerland en MuziekLokaal Giessenlanden uit Arkel gaan samen verder als één organisatie.

"Met de fusie lopen wij vooruit op het samengaan per 1 januari 2019 van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden", vertelt Forte voorzitter Peter Plaisier. "Wij hebben ervoor gekozen om elkaar niet te beconcurreren, maar onze krachten te bundelen."

"We doen dit onder de naam Muziek- en Cultuurcentrum Forte (kortweg Forte genoemd)", vertelt Willeke van Rooijen. Vier jaar geleden richtte zij samen met Martin Bolt MuziekLokaal Giessenlanden op. Forte kent zij al wat langer, omdat zij er als docent werkzaam is geweest.

Behoefte

"Toen we met elkaar om de tafel gingen zitten werd al snel duidelijk dat de behoefte tot samenwerking vooral was gericht op het aanbod van cultuur en muziek voor het basisonderwijs", laat zij weten. "De schaalvergroting maakt het mogelijk om het aanbod aan muzieklessen uit te breiden. De leerlingen zullen in de praktijk niets van de fusie merken. Op de leslocaties in Arkel (op het terrein waar voorheen de melkfabriek was gevestigd) en Nieuw-Lekkerland blijft alles bij het oude. Sinds 1 maart van dit jaar is het tevens mogelijk om op OBS De Ammers in Groot-Ammers muzieklessen te volgen."

Uitbreiding

"Het muziek- en cultuuronderwijs op de basisscholen in de nieuw te vormen gemeente wordt fors uitgebreid. Daarnaast zal naast de aandacht voor de muziek de focus meer op andere vormen van cultuur komen te liggen", vult Martin aan. "Zelf zal ik daar niet meer bij betrokken zijn. Na vier jaar heel fijn met Willeke samen te hebben gewerkt, heb ik ervoor gekozen om afscheid te nemen. Ik ben trots op alles wat wij hebben bereikt." Willeke is inmiddels toegetreden tot het stichtingsbestuur. Zij vervult hierin de functie van projectcoördinator.

"Wij zijn blij dat er vanuit de Rijksoverheid en het onderwijs weer fors wordt geïnvesteerd in muziek- en cultuurlessen op de basisscholen", vertelt penningmeester Ad Plaisier. "Onze muziekschool vervulde op dit gebied al een belangrijke rol in de regio en die willen we graag verder uitbreiden. Een goede samenwerking met de lokale muziekverenigingen is daarbij essentieel. Daarnaast is het belangrijk om de verbinding te zoeken tussen het onderwijs en de naschoolse activiteiten."

Zie voor uitgebreide informatie www.mcforte.nl en www.facebook.com/fortemc.